Son dakika... İzmir'de kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Yeni Girne Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, kısıtlamayı ihlal eden bir aracı fark etti. Ekipler aracı durdurup, sürücüsünün muafiyetinin olup olmadığını kontrol etmek istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan 06 FY 812 plakalı otomobildekiler kaçmaya çalışınca, ekipler ile sürücü arasında mahalle aralarında kovalamaca yaşandı.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, aracı bırakarak kaçmaya çalışan 3 kişi kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri, kaza yapan araçtakilerin B.M, E.K. ile Ş.K. olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Ş.K'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde üretme, uyuşturucu maddeyi satma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra birçok trafik kuralını ihlal etmekten toplamda 14 bin 782 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan