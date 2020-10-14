İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
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İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

14.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:31

İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'a kamyon çarptı. Yaşanan kaza sonrası bir çocuk annesi Aslan, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'a kamyon çarptı. Aslan kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle antrenman yapan bir çocuk annesi bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından olduğu öğrenilen Zeynep Aslan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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