Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

01.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:30

Son dakika: İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 949 KİŞİ YARALANDI

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 64 kişi hayatını kaybetti, 949 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 220 kişininse tedavisi devam ediyor.

Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

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