Son Dakika: İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yenilir yutulur bir şey değil. - Haberler
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Son Dakika: İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yenilir yutulur bir şey değil.

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Türkkan için "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir." diyen Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik de konuşarak "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor." dedi.

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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

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