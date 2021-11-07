Son Dakika: İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yenilir yutulur bir şey değil.
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Türkkan için "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir." diyen Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik de konuşarak "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor." dedi.
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