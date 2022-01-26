Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı

İyi Parti lideri Meral Akşener, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Akşener, eşiyle birlikte 1 hafta boyunca karantina olacakları bilgisini de paylaştı.

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

Paylaşımında Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Meral Akşener, testinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından diğer siyasilerden de geçmiş olsun mesajları yayınlanmaya başladı. DEVA Partisi Ali Babacan, Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye ve kıymetli eşi Tuncer beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." dedi.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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