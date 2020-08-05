Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
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Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt verdi. Akşener, "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" dedi.

05.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:48

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulunmuştu.

Gündeme bomba gibi düşen bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği Meral Akşener'den Bahçeli'ye yanıt geldi. Akşener, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in konuyla ilgili yaptığı değerlendirme;

"Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim.

Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim, sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın."

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Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen

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