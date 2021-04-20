Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Son dakika: İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı skandal görüşmenin ardından İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede, büyükelçiye terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.