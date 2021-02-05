Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı
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Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

05.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:50

Son dakika haberlerine göre DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı
Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı
Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı
Son Dakika | İSTANBUL - Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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