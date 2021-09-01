Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

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Son dakika: İstanbul'da muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ormanlara girme, çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma ve otomobil yasakları uzatıldı, hemşehrilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Temmuz ayında yaşanan orman yangınları sonrası, 30 Temmuz'da alınan kararla İstanbul'da ormanlara giriş yasağı getirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını belirtti.

"KURALLARA UYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada #İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma ve otomobil yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.





Yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

"DESTEKLERİNİZİN DEVAMININ BEKLİYORUZ"

Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."

Alınan kararlar şöyle: