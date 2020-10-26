Son dakika: İstanbul'da alınan yeni tedbirler neler? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek yeni düzenlemeler neler? İstanbul'da alınan yeni tedbirler neler? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarında artış yeni tedbirlerin alınmasına zemin hazırladı. Peki, İstanbul'da yeni tedbirler neler? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İSTANBUL'DA ALINAN YENİ TEDBİRLER NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği toplantı sonrası İstanbul için alınan yeni tedbirleri sıraladı. İstanbul için tedbiler,

Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmasını zorunlu kılmaktadır. İstanbul'da vaka Türkiye'nin yüzde 40'ını oluşturmuştur. Giderek artacaktır.

28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır. Öne çıkan nedenlerinde biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir.

Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir haline gelmesi şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Toplu taşıma, pazaryerleri, alışveriş mekanları müdahale bekleyen alanlardır.

Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir.

Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır.

İstanbul'da sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşanıyor. İlgili uzman ve planlamacıların gerekli çözümü bulacağını düşünüyoruz. Sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz . Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik.

Hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalık ortamlardan çekinmemiz gerekiyor. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın, dışarıya çıkması gerekmeyenler lütfen evlerinden ayrılmasınlar. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Asıl başarı hastanelerimize olabildiğinde az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artışlarda daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz."