Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: En çok koronavirüs ölümü görülen ülkeler arasında 4. sırada yer alan İspanya'da son 24 saatte salgın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

27.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:27

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde zirveye çıktıktan sonra etkisini kaybediyor. İspanya'dan gelen haber de salgının seyriyle ilgili sevindirici nitelikte.

SON 24 SAATTE SADECE BİR KİŞİ

İspanyol makamlarının açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte sadece bir kişi hayatını kaybetti. Böylece İspanya'da toplam can kaybı 27 bin 118 oldu.

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti

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