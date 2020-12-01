Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı
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Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı

01.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:44

Son dakika! PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin, Suriye'den Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine giriş yaptığını iddiası üzerine Irak yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı" denildi.

BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLANACAK

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMAYA GÖRE YASA DIŞI UNSURLARIN BÖLGEYİ TERK ETMESİ GEREKİYOR

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor.

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NE OLMUŞTU?

Irak'ta günlük el-Meda Gazetesi, terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı kişilerin, Suriye'den Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine giriş yaptığını öne sürdü. Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "PKK, 4 ila 5 karargahı güvenlik güçlerine teslim etti. Bu da tamamen çekilmesini gerektiren anlaşmaya aykırıdır." dedi.

PKK'nın Sincar'dan çekilme niyetinin olmadığını anlatan kaynak, terör örgütünün Sincar Anlaşması'nı kınamak için parayla insan örgütleyip gösteri yaptırdığını da kaydetti. Gazeteye konuşan kaynak, "PKK, Sincar'da örgüte üye olup talimatlarını yerine getirenlere aylık 400 dolar ve bu üyelerin aile fertlerine 100'er dolar para veriyor." ifadelerini kullanarak, iddiasını şöyle sürdürdü: "Irak Federal Polisi Teşkilatı'nın Sincar'daki güvenliği sağlayacağının duyurulmasından sonra PKK'ya bağlı her gün 100 ila 200 silahlı kişi Suriye'den Sincar'a giriş yapıyor. Şu ana kadar 1000 kişi Suriye sınırını aşarak bölgeye girmiş durumda"

Bağdat ve Erbil arasında 1 Ekim'de terör örgütü PKK'nın ilçeden çıkarılmasını da içeren Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı
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