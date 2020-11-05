Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı
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Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı

05.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:07

Son dakika! İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı

"MİLLİ GÜVENLİĞE İLİŞKİN TALEPLERİMİZİN OLMASI DOĞALDIR"

Şahin daha önceki açıklamalarında "Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler. Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır." demişti.

Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Netflix ve benzeri platformların RTÜK'e lisans başvurusu yapması gerekiyordu.

Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı
Haber Yorumları (3)
ADİL: Korkunç bir haber, içinde eşcinsellik lutilğin olmadığı hiç bir film kalmadı gerçeklerin farkında mısınız. Bazen hangi ülkede yaşadığıma inanamıyorum müslüman ülkede bu nasıl olur. Kurtlar vadisi çektik bütün hristiyan yahudi ülkelerinde yasaklandı içinde filistin''de olanlar anlatılıyor diye. Bizim kadar kendine aleyhine çalışan bir ülke daha yok.
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CAHİLLİĞE SON: ne geri kafalı birisin izleme kardeşim zorlamı izletiyorlar cahiller
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SAYIN RTÜK: Bükemediğin eli öpeceksin. 2 kuruşa da böyle eğileceksin işte.
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