Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
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Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmak için araya giren imamın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı.

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İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

MUŞ - Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmak için araya giren imamın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı.

Muş'un Kayaışık köyünde 2016 yılında Tanyeli ve Özcan aileleri arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 26 yaşındaki evli imam Abdulhamit Çetin vurularak hayatını kaybetmiş, iki aileden de 3 kişi yaralanmıştı. Kanaat önderleri, imamlar ve muhtarların girişimiyle merkez Hacı Salih Camisinde barış töreni düzenlendi. Camiye gelen kavgalı Tanyeli ve Özcan aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilerek barıştırıldı. Buradaki barışın ardından Tanyeli ve Özcan aileleri, kavgada hayatını kaybeden Kayaışık köy imamı Abdulhamit Çetin'in ailesinin yaşadığı Köşk köyüne geçerek, Çetin ailesi fertleriyle Kur'an-ı Kerim altından geçerek aradaki husumet sonlandırdı. Korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen barış töreni, aileler için verilen yemekle sona erdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan kanaat önderlerinden Zabit Eker, bugün yine huzurlu bir şekilde bir davayı daha bitirdiklerini söyledi. Olayın 2016 yılında Kayaışık köyünde vuku bulduğunu hatırlatan Eker, "Kayaışık köyündeki Tanyeli ve Özcan aileleri arasında silahlı bir kavga çıkmıştı. Bugün Köşk köyünde olmamızın nedeni ise Kayaışık köyünde görevli imamın o iki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybetmesinden dolayıdır. 3 kişinin silahla yaralanması olayında köyün imamı, o insanların can vermemesi için kendi canını feda etti. Allah, ona rahmet eylesin. Bizde bugün hayatını kaybeden imamın ailesinden ricada bulunarak o kazadan dolayı karşı taraftaki aileleri affetmesi için kanaat önderleriyle, hocalarla beraber bir emek harcadık ki bir ölüm olmuş iki olmasın, iki olmuşsa üç olmasın diye" dedi.

"Maalesef bu bölgede hala süregelen kan davası olayları var"

Kanaat önderleri, imamlar ve muhtarların emeğiyle bu olayın da barışla noktalandığını kaydeden Eker, "Tabi girdiğimiz davaların büyük bir kısmı barışla sonuçlandığı zaman bizlerde huzur buluyoruz, mutlu oluyoruz. Neticede bu insanların yüreği yanmış, acıyı hissetmişler. Bir nebzede olsun o acılarını hafifletmek adına böyle çabalarımız oluyor. Sağ olsun aile de bizi kırmadı ve değerli arkadaşlarımızla beraber bugün bu barışı burada korona virüsten dolayı en az katılımla sonuçlandırdık" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra böyle bir olay yaşanmaz inşallah"

İmamın akrabası olan Köşk Köyü Muhtarı İlhan Toktay da, "Ölen imam, benim akrabamdı. Silahtan çıkan kurşunla vefat etti. Ondan dolayı kanaat önderlerimiz, imamlarımız, çevredeki sözü geçen insanlar geldiler ve bu barışa vesile oldular. Barış bugün gerçekleştirildi. Herkes Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Bundan sonra böyle bir olay yaşanmaz inşallah" diye konuştu.

Barışa katılım sağlayan imamlardan Abdulkadir Erten ise Doğu ve Güneydoğu'da bütün olaylara ellerinden geldiği kadar gittiklerini ve barışları sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Mümkün olduğunca kendisini barış konularına adadığını ifade eden Erten, "Hayatımızı bu insanlara vakfettik. İnsanların huzuru olursa biz de huzurluyuz, onlar mutlu olursa bizde mutluyuz. Barış olursa biz huzurluyuz, kin ve nefret olursa biz huzursuzuz" şeklinde konuştu.

Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Son Dakika | - İmamın öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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