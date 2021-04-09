SON DAKİKA... II. Elizabeth'in eşi Prens Philip vefat etti

FLAŞ... Buckingham Sarayı'ndan gelen bilgiye göre; Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prensi Philip'in 99 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Prensi Philip kimdir? Prens Philip'in hayatı nasıl geçti? İşte tüm ayrıntılar...

II. ELİZABETH'İN EŞİ PRENS PHİLİP KİMDİR? İŞTE PRENS PHİLİP'İN HAYATI

Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten, 1921'de Yunanistan'da dünyaya geldi ve doğumda Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanını aldı. Dünyaya geldiği dönemde amcası olan Yunanistan Kralı I. Konstantin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman yanlısı bir tutum izlediği için tahttan indirildi ve dönemin İngiltere Kralı V. George, akrabalık bağlarının olduğu Philip ve ailesine Birleşik Krallık'a kaçması için yardım etti.

Teknik olarak İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılmış sayılan Philip, yeni unvanını Yunanistan ve Danimarka Krallığı'na bildirdi ve annesi tarafından dedesi olan İngiliz amiral Louis Alexander Mountbatten'in soyadı olan "Mountbatten" soyadını aldı. Philip, İskoçya'da yer alan Gordonstoun School'a kaydoldu ve ardından İngiltere'deki Royal Naval College'ta eğitimini sürdürdü.

17 yaşında Kraliyet Donanması'na katılan Philip, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'ın Akdeniz, Hint ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan savaş gemilerinde askerlik görevini yerine getirdi. Temmuz 1951'e kadar askerlik görevini aktif olarak sürdüren Philip 1952 yılında komutanlık mertebesine yükseldi.

Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'in hayatı

Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'i hepimiz Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi olarak tanıyoruz. Öyleyse biraz daha derinlere inelim ve Prens Charles'ın babası ve Prens William ve Harry'nin dedesi olan Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'in hayatına göz atalım.

1. Prens Philip'in doğumu ve askerlik görevi

Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten, 1921'de Yunanistan'da dünyaya geldi ve doğumda Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanını aldı. Dünyaya geldiği dönemde amcası olan Yunanistan Kralı I. Konstantin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman yanlısı bir tutum izlediği için tahttan indirildi ve dönemin İngiltere Kralı V. George, akrabalık bağlarının olduğu Philip ve ailesine Birleşik Krallık'a kaçması için yardım etti.

Teknik olarak İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılmış sayılan Philip, yeni unvanını Yunanistan ve Danimarka Krallığı'na bildirdi ve annesi tarafından dedesi olan İngiliz amiral Louis Alexander Mountbatten'in soyadı olan "Mountbatten" soyadını aldı. Philip, İskoçya'da yer alan Gordonstoun School'a kaydoldu ve ardından İngiltere'deki Royal Naval College'ta eğitimini sürdürdü.

17 yaşında Kraliyet Donanması'na katılan Philip, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'ın Akdeniz, Hint ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan savaş gemilerinde askerlik görevini yerine getirdi. Temmuz 1951'e kadar askerlik görevini aktif olarak sürdüren Philip 1952 yılında komutanlık mertebesine yükseldi.

2. Kraliçe 2. Elizabeth ile evliliği

4 ay süre ile nişanlı kalan Philip ve İngiltere Kralı VI. George'un en büyük kızı Prenses Elizabeth, Kasım 1947'de Westminster Abbey'de dünya evine girdi. Prenses Elizabeth ile evlenen Philip, Edinburg Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını aldı.

Prens Philip ve Prenses Elizabeth'in dört çocuğu oldu:

- Prens Charles (1948)

Prenses Ann (1950)

Prens Andrew (1960)

Prens Edward (1964)

Kraliçe eşi olarak görevlerini yerine getirmekle yükümlü olan Prens Philip ayrıca çok çeşitli hayır işleri ile de uğraştı. Philip'in en büyük hayır işi başarısı ise Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF'nin 1981 ve 1996 yılları arası başkanlık görevini yürütmesiydi.

Prens Philip ayrıca uluslararası ödül programı Edinburg Dükü Ödülü'nü kurdu ve program 60 yıldan daha uzun süre 140'tan fazla ülkede aktif halde kaldı. Edinburg Dükü Ödülü, gençlere kamu hizmetleri, liderlik yönetimi ve fiziksel fitness aktiviteleri gibi olanaklar sağladı.

Prens Philip'in 1952 ve 2017 yılları arasında kalan dönemde her yıl 342 defa halkın karşısına çıktığı rapor ediliyor. Halkın karşısına çıkan Prens Philip genel olarak Kraliçe 2. Elizabeth'e eşlik ediyordu.

Yine de Prens Philip 22 binden daha fazla defa Kraliçe 2. Elizabeth olmadan halkın karşısına çıktı, İngiliz Milletler Topluluğu'nun farklı kesimlerine destek vermek için konuşmalar yaptı ve yıllar içinde 800 kadar hayır kurumu ile bizzat ilgilendi.

2017'de Prens Philip emekli olduğunu duyurdu. Prens Philip, son olarak 2 Ağustos 2017'de Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin merasimine katılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin