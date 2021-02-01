Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere "Böyle çek de bari şeklimiz olsun" dedi
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Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere "Böyle çek de bari şeklimiz olsun" dedi

01.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:36
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere

Son dakika gelişmesine göre ÜSKÜDAR'da polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu içinde iki kişinin bulunduğu otomobilde suç unsuruna rastlanmadı.

ÜSKÜDAR'da polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu içinde iki kişinin bulunduğu otomobilde suç unsuruna rastlanmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle kişilere idari para cezası kesildi. DHA muhabirlerinin görüntü aldığını fark eden iki kişide biri "Böyle çek de bari şeklimiz olsun" dedi.

Polis ekipleri, Bursa'dan İstanbul'a gelen içinde iki kişinin olduğu otomobilde narkotik madde bulunduğu ihbarı üzerine,  otomobili Üsküdar'da  Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilden indirilen iki kişinin üst araması yapıldı. Otomobilin içinde yapılan aramada da herhangi bir yasaklı madde bulunmadı ancak otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Üst araması yapılan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde dışarıda oldukları ve herhangi bir izin belgesi ibraz edemedikleri için  idari para cezası kesildi, daha sonra ifadeleri  alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BÖYLE ÇEK DE BARİ ŞEKLİMİZ OLSUN'

Otomobilde inceleme devam ederken, iki kişiden biri hasta ziyareti için geldiğini iddia ederken, olayı görüntüleyen DHA muhabirlerine  "Böyle çek de bari şeklimiz olsun. Yalnız medyanın abartmasıdır bunlar ben sana söyleyeyim. Olay, semtimizde uyuşturucu sattırmayız, semtimizde namussuzluk yaptırmayız, bu işlerin de bedelini yıllardır ödedik, hapishanelerde. Devlete bizim boynumuz kıldan incedir her zaman. Ne oldu şimdi meşhur mu olduk" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi
Son dakika haber: İhbar üzerine durduruldu, gazetecilere 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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