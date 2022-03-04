Son Dakika! İçişleri'nden maske genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında kaldırılan tedbirleri duyurmuştu. Bu tedbirler arasında "Yeteri kadar havalandırılan yerlerde maske takmamak" da vardı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili kafa karışıklıklarını gidermek adına genelge yayınladı. Genelgede açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak hastane ve toplu taşımalarda maske zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

UÇUŞLARDA NEGATİF PCR TESTİ İSTENMEYECEK

Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.