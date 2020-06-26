Son Dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' genelgesi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları temizlik, maske, mesafe şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
26.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:33
İçişleri Bakanlığı: "İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları temizlik, maske, mesafe şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek."
(İHA)
Kaynak: İHA