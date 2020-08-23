Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz gibi önemli günler ile Ramazan ve Kurban bayramlarında da benzer uygulamaların yer aldığını belirtti.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı
23.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:35

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için valiliklere gönderdiği genelgede kutlamaların sadece çelenk konulmasıyla sınırlı kalması talimatının ardından çıkan "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberleri üzerine bir açıklama yapan Bakanlık, benzer uygulamaların koronavirüs nedeniyle 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Ramazan ile Kurban bayramlarında da olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarınca yapılan "İçişleri Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Yasaklandığı" iddiasına yönelik kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruriyeti ortaya çıkmıştır:

"YASAK KARARI YOK"

1. Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid 19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir.

"BAZI TEDBİRLER ALINMASI İSTENİLMEKTEDİR"

2. Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.

"BENZER UYGULAMALAR DİĞER BAYRAMLARDA DA OLDU"

3. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

"SALGININ YAYILMASINI AZALTMAK İÇİN BİR ZORUNLULUK"

4. Koronavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur.

"RESEPSİYON YAPILMAMASI DA SALGINLA MÜCADELENİN BİR ÖRNEĞİ"

5. Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.

"AYRIM GÖZETMEKSİZİN TEDBİRLER ALINIYOR"

6. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Haber Yorumları (10)
NESRİN KORKMAZ: Bu ülkeyi kurtaranlara şehitlerimize yaptığınız revamıdır neden yasaklarsınız bayramı Ayasofya’da virüs yok tu ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERAL DERE: Suriyelilerin bayramı olsa serbest bırakırdınız Bayramda Suriye ye gidenlere virüs bulaşmıyorda Türk bayramını kutlayana bulaşır ?
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AYASOFYA: Ayasofya açılırken covid yok muydu ?
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