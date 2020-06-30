Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

30.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Soylu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş'ı makamında kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.

Suriye'de yaşananlara Avrupa'nın sırtını döndüğünü ifade eden Soylu, Avrupalıların "biz de yardım yapalım" deyip meseleyi uzun zamana yaymaya çalıştığını dile getirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin "kendi göbeğini kendinin kestiğini" ifade eden Soylu, İdlib'de ilk olarak 10 bin briket ev yapımı planlanırken, bu sayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 50 bine yükseldiğini söyledi.

En son yapılan toplantıda da AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 45 bin ev taahhüt ettiğini, son 5 bini de valiliklerden aldıklarını kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Evlerin 20 binini temmuzun sonu itibarıyla bitiriyoruz, taşınmalar başlar. O da ayrı bir heyecan olur. Diğerlerini de bu yıl kış gelmeden bitirelim diye bir gayret içerisindeyiz.

İnşallah kış gelmeden onların sırtını yaslayabilecekleri bir duvarı orada hep birlikte inşa edeceğiz. Yine millet olarak görevimizi, vazifemizi, komşuluğumuzu ve insanlığımızı kardeşlerimiz için ortaya koymuş olacağız. Ayrıca altyapı konusunda da AFAD var olan yerleri belirledi, belirmeye de devam ediyor."

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da 9 yıldır yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmadığı için Soylu'ya teşekkür etti. Bu yardımların dünyaya örnek olduğunu belirten Kınık, insanların kendilerini çadırlara ait hissetmediğini ifade etti. Çocukların çamur içerisinde yaşadıklarını ve Avrupa ülkelerinin bunu idrak edemediğini vurgulayan Kınık, verilen sözlerin ise Avrupa'nın bürokrasi koridorlarında kaybolup gittiğini söyledi.

Yunanistan 40 kişilik bota bıçak attı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik botun batmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Dün Yunanistan 40 kişilik bir bota bıçak attı ve batırdı. 36 kişiyi kurtarabildik, birinin cansız bedenini aldık, 3 kişiyi arıyoruz. Bu dramların tekrar yaşanmaması için bizim yerinde insani şartları geliştirmemiz lazım. Mesele bu kadar açık." diye konuştu.

Afet ve olağanüstü durumlarda devlet ve millet iş birliğine çok ihtiyaç olduğunu da dile getiren Soylu, yaşanan felaketlerde bu iş birliğinin örneklerinin görüldüğünü aktardı. Soylu, "Belki şunu yapacağız, Allah muhafaza, Allah gecinden versin, hiç vermesin bir İstanbul depreminde bölgesel planlamalar yapmak durumundayız." dedi.

Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş da konuşmalarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek desteğinden dolayı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu, sözünü tuttu

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

Bakan Soylu, dün de İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfına 10 briket ev bağışlamıştı. Böylelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda verdiği 20 briket ev sözünü yerine getirdi.

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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı

Kaynak: AA

Manşet

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