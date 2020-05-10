Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
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Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi

Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
10.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:18

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 24 şehirde 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağında toplam 13 bin 716 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00'de sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı belirtilerek, 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN KISITLAMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir.

13 BİN 716 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki; 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96.658'tir.

61 İLDE 303 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI

Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Yarından itibaren kısıtlamaları kaldırılan berberler, kuaförler, güzellik salonları/ merkezlerinin çalışma saatlerinde ve koşullarında yapılan düzenlemelerle faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Aynı zamanda İl, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri satışı da yarından itibaren yapılabilecektir. Bu tür yerlerde, iş yeri sahiplerinin/ işletmecilerin, personelinin ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine harfiyen uyumaları, salgınla mücadelede son derece önemlidir.

Yine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, uzun bir aradan sonra bugün ilk defa saat 11.00-15.00 arasında 4 saatliğine sokağa çıkabilmişlerdir. 13 Mayıs Çarşamba günü 14 yaş ve altı çocuklarımız ile 15 Mayıs Cuma günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz saat 11.00-15.00 arasında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmek şartıyla sokağa çıkabileceklerdir. Özellikle 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza, 20 yaş altındaki çocuklarımıza/ gençlerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakarlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ancak şu unutulmamalıdır; bazı kısıtlamaların kaldırılması hayatın normal akışına döndüğü anlamına gelmemektedir. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz.

Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi

Güncel Manşet

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