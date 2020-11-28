Son dakika: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Son dakika haber: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 324 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 454 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 28 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 324 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 454 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 28 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 458 bini, Hindistan'da 9 milyon 364 bini, Brezilya'da 6 milyon 238 bini ve Rusya'da 2 milyon 242 bini geçti.

Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

İngiltere'de salgın önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun üyeleri, ulusal karantinaya rağmen Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

İtalya'da Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzalayacağı kararla, yarından itibaren Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinin risk seviyelerinin, kırmızı ile anılan yüksek riskli kategoriden, orta-yüksek riski ifade eden turuncu kategoriye geçirileceği, turuncu kategoride bulunan Ligurya ve Sicilya'nın ise sarı renkle gösterilen "orta riskli" gruba dahil edileceği bildirildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 294 kişide virüs tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Ülkede, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e çıktı.

Hırvatistan'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan ek tedbirler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. En az üç hafta uygulanacak tedbirler kapsamında ülke genelindeki restoran, kafe ve spor salonları kapatılırken, ibadet yerlerine de kişi sınırlaması getirildi, toplu taşımanın yüzde 40 kapasite ile hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Azerbaycan'da 4 bin 212 yeni vaka ile "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 114 bini aştı.

Endonezya Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro, çalışmaları devam eden yerel aşının gelecek yıl sonunda kullanıma hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri B Grubu'ndaki İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşması, Kuzey Makedonya ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin