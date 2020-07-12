Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Heybeliada'da çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor. 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Valilik açıklamasında, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.