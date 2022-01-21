Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i aile sağlığı merkezinde öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren saldırgan Rahmi Uygun ve olaydan bir gün önce Konya'dan birlikte geldiği tespit edilen Musa T. dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"TAHLİYE OLDUKTAN SONRA ÖMÜR BANA SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI"

Şüpheli Rahmi Uygun savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, 2021 yılında hemşire Erez'e 187 bin lira parayı cezaevine girmeden önce elden verdiğini iddia etti. Uygun "Kendisiyle evleneceğimi düşündüğüm için ben cezaevindeyken ev alması için kendisine bu parayı verdim. Bana bu paranın üzerine kendisi de bir miktar para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı" dedi.

"KENDİSİNDEN PARAMI VERMESİNİ İSTEDİM"

Ömür Erez'in parasını harcadığını ve geri ödemeyeceğini iddia eden şüpheli Uygun, bu durumu konuşmak için Erez'in İstanbul'daki iş yerine geldiğini belirterek "Yaklaşık yarım saat iş yerinin kapısının önünde konuştuk. Sonra da 15 dakika sağlık ocağının içinde konuştuk. Kendisinden paramı vermesini istediğim" ifadelerini kullandı.

"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE SİLAHIM MERMİYLE DOLUYDU"

Olay günü Erez'den parasını tekrar istediğini kaydeden şüpheli Uygun ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silah içerisinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu ancak kullanmayı düşünmüyordum"

"MUSA OLAYI BİLMİYORDU"

Uygun, diğer şüpheli Musa T. ile olaydan bir gün önce tanıştığını, kendisine bir şey anlatmadığını iddia etti. Şüpheli Uygun, "Ömür Erez'i silahla yaraladıktan sonra aslında teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım" dedi. Şüpheli Uygun, Musa T.'nin olayı bilmediğini yineledi.

TUTUKLANDI

Savcılık diğer şüpheli Musa T.'nin de ifadesini aldı. Savcılık şüpheli Rahmi Uygun'u "Tasarlayarak öldürme" suçundan Musa T.'yi de "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Sulh ceza hakimliği "Tasarlayarak öldürme" suçundan Rahmi Uygun'u tutukladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Diğer yandan İstanbul Valiliği, şahsın suç kaydını da paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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