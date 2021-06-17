Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
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Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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