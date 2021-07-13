Son Dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti
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Son Dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

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Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırının ardından kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis memuru ise gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA, TACİZ İDDİASI ÜZERİNE TUTANAK DÜZENLENİNCE ÇIKMIŞ

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇMIŞ

Yaşananların ardından polis memuru Nasuh Çulcu, öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e 3 el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher

HAKKARİ VALİLİĞİ: POLİS MEMURU AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Öte yandan Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

Son Dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA GÖREV YAPIYORMUŞ

Cevher, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye 'müdür' olarak atanmıştı. İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Son Dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polisin, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polisin, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Haber Yorumları (5)
GÜVEN YAŞAR: Ayrıca istirahatli günümüzde 17 saat çalışma karşılığı 5 kuruş dahi ödenmiyor.
Cevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU: Her iş yerinde çalışanlar arasında mutlaka tartışma olur. tartışmanın ölümle sonuçlanmasını gerektirecek hiç bir durum olamaz. Vefat eden memurun 2 çocuğunu kimse yetim bırakma hakkına sahip değildir:. Vuran meslektaşına yazıklar olsun.
Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
HAKAN : Durduk yere yapmadığından emin olabiliriz. Hükümetin polis teşkilatı iş düzenlenmesi ile ilgili olarak mobbinge tolerans tanımayacak bir sistemle düzenlemesini bekliyoruz. Polisler gerektiğinde iznini kullanabilmeliler, polisler ihtiyaç halinde sorunları olan konuda uzman kişilerden psikolojik danışmanlık alabilmeliler.
Cevap Yaz 14 36 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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