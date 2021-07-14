Hakkari'de şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, dün anlaşmazlık yaşadığı bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZEYE, BAKAN SOYLU VE VALİ DE KATILDI

Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi. Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri