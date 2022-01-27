Son dakika! Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında 2002 yılında suikaste kurban giden tarihçi Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin kritik bir bilgiyi kamuoyuyla ilk kez paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu ve Türkiye'ye getirildiğini duyurmuştu.

"HAPİS CEZASI ALACAĞINI ANLAMASI ÜZERİNE UKRAYNA'YA KAÇMIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam yaptığı açıklamanın ardından MİT'ten son dakika geçilen açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi.

UKRAYNA MAKAMLARINA YAPTIĞI İLTİCA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

ANKARA EMNİYETİ'NE TESLİM EDİLDİ

Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayında suikastın kilit isminin Türk yargısına hesap verdiğini duyurmasının ardından Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Şengül Hablemitoğlu yaptığı açıklamada "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" ifadelerine yer vermişti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel