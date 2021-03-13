Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazeleri defnedildi.

Profesyonel fotoğrafçı Semih Ural için Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Celal Karakaş Camisi'nde ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Ural'ın naaşı, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlardan Uğur Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza öncesi arkadaşı Semih Ural'ın birlikte iş yaptıkları firmayı ziyaret ettiğini söyledi.

Ural'ın ziyaret sonrası kendisini telefonla aradığını belirten Şahin, şunları anlattı:

"35 saniye falan konuşabildik. Sonra 'Bu ne?' dedi. Bir gürültü de duymadım, sesi kısmen devam ediyor gibiydi. Bekledim biraz, sonra telefon kapandı. 15-20 dakika sonra tekrar aradım, telefonu çaldı, açmadı. Çok güzel bir adamdı. Bugün doğum günü. Dostluğumuz adına çok huzurluyum, sadece onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum."

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ömeroğlu'nun naaşı da ayrıca kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda, Recep Göler'in cenazesi de Harmancık ilçesinde defnedildi.

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz