Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

13.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:09

Son dakika haber... Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazeleri defnedildi.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazeleri defnedildi.

Profesyonel fotoğrafçı Semih Ural için Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Celal Karakaş Camisi'nde ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Ural'ın naaşı, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlardan Uğur Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza öncesi arkadaşı Semih Ural'ın birlikte iş yaptıkları firmayı ziyaret ettiğini söyledi.

Ural'ın ziyaret sonrası kendisini telefonla aradığını belirten Şahin, şunları anlattı:

"35 saniye falan konuşabildik. Sonra 'Bu ne?' dedi. Bir gürültü de duymadım, sesi kısmen devam ediyor gibiydi. Bekledim biraz, sonra telefon kapandı. 15-20 dakika sonra tekrar aradım, telefonu çaldı, açmadı. Çok güzel bir adamdı. Bugün doğum günü. Dostluğumuz adına çok huzurluyum, sadece onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum."

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ömeroğlu'nun naaşı da ayrıca kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda, Recep Göler'in cenazesi de Harmancık ilçesinde defnedildi.

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:13:19. #1.16#
title