Son dakika haberleri | Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti
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Son dakika haberleri | Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:10
Son dakika haberleri | Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti

Son dakika gündem haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgedeki bazı eski evler ile kilise ve okullarda hasar oluşurken, sarsıntıda can kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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