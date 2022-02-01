Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Aziz'in anısına düzenlenen ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Şirinköy'de bulunan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi yönetti.

İncil'den bölümlerin okunup, duaların edildiği ayine; Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Gökçeada'da yaşayan Rum cemaati katıldı.

Şirinköy'ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Yunanistan, Çanakkale, Aziz, Rum, Politika, Haber

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