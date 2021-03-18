Son dakika haberleri: YTB uluslararası öğrencilerle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi
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Son dakika haberleri: YTB uluslararası öğrencilerle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi

18.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:25
Son dakika haberleri: YTB uluslararası öğrencilerle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi

Son dakika gündem haberine göre Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrenciler ile birlikte Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak tüm şehitler için Kur'an okutuldu.

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrenciler ile birlikte Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak tüm şehitler için Kur'an okutuldu.

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen programda, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü, YTB Başkanı Abdullah Eren ve uluslararası öğrencilerin katılımı ile kutlandı. YTB Ankara ofisinde düzenlenen anma töreninde saygı duruşunun ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ifa edildi. Türkiye Burslusu öğrenciler müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirdi. Programda, dedesi Çanakkale'de şehit olan Kosova'dan YTB bursiyeri öğrenci Ekrem Zaimi de bir konuşma yaptı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sadece Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgilenmediklerini bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde öğrencilere yönelik çalışma yaptıklarını belirtti. Yakın zamanda Balkanları ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Eren, Çanakkale Savaşı'nda birçok Balkan ülkesinden gelen ve şehit olan insanlar olduğuna dikkat çekti. Osmanlı'nın, tüm coğrafyalardan milleti bir arada tutan son devlet olduğunu söyleyen Eren, Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri ile konuşmasına son verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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