Yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

1 ÖLÜ, 34 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - 3. Sayfa

Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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