Yolcu otobüsü tarlaya devrildi: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
AA - 3. Sayfa
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Yozgat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 34 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ferhat Kayhan - 3. Sayfa