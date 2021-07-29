Son dakika haberleri! Yemen Cumhurbaşkanlığı: Hükümet, Husilerle tüm esirleri takas etmeye hazır

Son dakika haberine göre Yemen hükümetinin, İran tarafından desteklenen Husilerle karşılıklı olarak tüm esirleri takas etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yemen hükümetinin, İran tarafından desteklenen Husilerle karşılıklı olarak tüm esirleri takas etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Yardımcısı Muin Şerim ile bir araya geldi.

Yemen'de kalıcı barışın sağlanması konusunun ele alındığı görüşmede Salih, Yemen hükümetinin, BM'nin bu yöndeki çabalarını desteklediğini vurguladı.

Salih, hükümetin, Stockholm görüşmelerinde kabul edildiği şekliyle tüm esirlerin, kaçırılanların ve zorla kaybedilenlerin takas edilmesi konusunda iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, esirler konusunun, insani bir konu olduğunu ve Husilerin şantajlarından uzak tutulması gerektiğini dile getirdi.

Husiler de 4 Temmuz'da yaptıkları açıklamada tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu