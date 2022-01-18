Son dakika haberleri... Yangında yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşı Bingöl'de defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baytan için Genç ilçesine bağlı Aktoprak köyünde tören düzenlendi.

Törenden sonra kılınan cenaze namazının ardından Baytan'ın naaşı toprağa verildi.

Cenaze namazına, Baytan'ın yakınları, Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Denizışılar ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Uzman Onbaşı Baytan, 15 Ocak'ta Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında çıkan yangında yaşamını yitirmişti.