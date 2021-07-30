Son dakika haberleri! Yangında 80 hektar orman kül oldu
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Son dakika haberleri! Yangında 80 hektar orman kül oldu

Son dakika haberleri! Yangında 80 hektar orman kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Pina Yarımadası'nda çıkan orman yangını, saatler sonra kontrol altına alınırken, yangında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Pina Yarımadası'nda çıkan orman yangını, saatler sonra kontrol altına alınırken, yangında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Saat 15.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler, bölgedeki otellere yaklaşınca otellerdeki müşteri ve personellerden oluşan bin 500 kişi, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Sahil Güvenlik botları ve Güvercinlik koyundaki sivil teknelerle hızlı şekilde tahliye edildi.

"HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN MÜDAHALE"

Otellerin müşterilerinin bir kısmı güvenli alanlarda bekletildi, bir kısmı da başka otellere yerleştirildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan, 3 helikopterle havadan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarıyla denizden müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ve özel sağlık kuruluşlarının ekipleri müdahale etti. Milas - Bodrum Karayolu ve ara yollarda polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın bölgesindeki çalışmalara AFAD, UMKE, Kızılay, Muğla 911 ve AKUT görevlileri de destek verdi. Akşamüstü saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde yeniden büyüdü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Biz zaten Marmaris yangınından sonra kaymakamımızla birlikte teyakkuza geçmiştik. Tabi bu haberi almak istemezdik ama burada çıkan yangın hepimizi harekete geçirdi. Bütün kamu kurum ve kuruluşları büyük mücadele içinde burada çalışıyoruz. Otellerdeki misafirleri balıkçı teknelerinin de yardımıyla otellerden tahliye ettik. Güvercinlik meydanında topladık ve diğer güvenli otellere kendi araçlarımız ve TÜRSAB'ın araçlarıyla taşıdık. Aynı zamanda burada meydanda otellerine geri dönmeyi bekleyen misafirler var. Yangın esnasında otellerinden tahliye edilen personel de yavaş yavaş otellerine dönüp misafirlerin konaklayacağı duruma getiriyorlar."

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yangına ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Daha önce Marmaris ilçemizde yangın başlamıştı. İlçemizde de Güvercinlik bölgesinde, mülki sınır olarak da Milas sınırları içerisinde kalan bölgede, Meşelik tarafında bir yangın başladı. Otellerimizin lojmanlarının bulunduğu yerde başladığını öğrendik. Ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etti. Hemen hemen kontrol altına aldık gibi, şu an için tehlikeli bir durum yok. Şimdi misafirlerimiz otellerine geri dönebiliyor. Tabi söndürme faaliyetleri, soğutma faaliyetleri devam edecek. İnşallah bu yanan yerleri de en kısa zamanda eski haline getirmek için hep birlikte uğraşacağız" dedi.

Yangın tehlikesinin oteller bölgesinden uzaklaşmasının ardından daha önce tahliye edilen müşterilerin yeniden otellere döndü. Yangında otellerin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Mert Aygün, yangının otellerine çok yaklaştığını ifade ederek, "Yangın sınırlarımıza doğu baya yaklaştı. Ondan sonra rüzgar yönünü çevirdi. Ondan dolayı bizim otelimize sıçramadı. Otelimizde Allahımıza bin şükür hiçbir hasar yok. Ama ormanlarımız yandı, üzücü olan bu. Otelimizin yangınlara karşı altyapımız çok iyi olduğu için, herhangi bir sıçrama olmasın diye ekibimizdeki herkesi oraya yönlendirdik. Misafirlerimizi de sağlıkları için her ihtimale karşı Güvercinlik'e götürdük, teknelerle birlikte. Bunu da çok kısa bir sürede yaptık. Sonra da misafirlerimizi geri getirdik. Tatillerine devam edebiliyorlar. Otelimizi de dört dörtlük bir şekilde hazırladık. Eksiksiz bir şekilde misafirlerimize aynı hizmete devam ediyoruz. Hepimize gelmiş geçmiş olsun diyelim. Allahımıza bin şükür yaralı falan da yok." diye açıklamada bulundu.

Ekiplerin gece karanlığında karadan müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma ise devam ediyor.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Son dakika haberleri! Yangında 80 hektar orman kül oldu
Son dakika haberleri! Yangında 80 hektar orman kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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