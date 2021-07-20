Son dakika haberleri... Vali Karadeniz itfaiye ekipleriyle bayramlaştı

Son dakika habere göre Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevi başında çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini ziyaret ederek; görevli personelle bayramlaştı.