Son dakika haberleri! Uzmanı uyardı: Bölgesel aşırı terleme ameliyat sebebi olabilir

Edinilen son dakika haberine göre El terlemesinin günümüzde sık karşılaşılan bir sorun olduğuna işaret eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

El terlemesinin günümüzde sık karşılaşılan bir sorun olduğuna işaret eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Sırf tokalaşmamak için yeni biriyle tanışmaktan kaçınıyorsanız, pantolonunuzun kenarı elinizi sildiğiniz için ıslanıyorsa, yuvarlak kapı tokmaklarını çeviremiyorsanız, bilgisayar klavyeniz veya sınav kağıdınız terden ıslanıyorsa, ETS ameliyatı sizin için iyi bir seçenek olabilir" dedi.

Bölgesel aşırı terlemenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve günlük yaşantımızı oldukça etkilediğini belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, bölgesel el terlemesinin fazla olması, koltuk altlarının sık sık ıslanmasının kişilerin günlük aktivitesini ve yaşam kalitesini etkileyebileceğini, iş ilişkilerini ve kariyer tercihini değiştirebileceğini, arkadaş seçimini yönlendirebileceğini ve bireysel aktivitelerini kısıtlayabileceğini söyledi.

Bölgesel aşırı terlemesi olan hastaların yaşam şeklini bilinçli veya bilinçsiz değiştirdiğini, baharatlı yiyecekleri azalttığını, pamuklu kıyafetler giydiğini, yanında yedek kıyafetler taşıdığını ve sosyal ortamlardan olabildiğince uzak durmaya çalıştığına dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, uyarılarda bulundu.

VÜCUDUN KORUNMA MEKANİZMASI

Terlemenin vücudun bir korunma mekanizması olduğunu belirten Doç. Dr. Görür, "Salgılanan sıvı buharlaşma yoluyla vücut ısısını düşürür ve vücut sıcaklığının değişmesine neden olur. Bu durum normal ter bezlerinin duygusal uyarılara abartılı cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayak tabanı, eller ve yüzde bulunan ter bezleri kokusuz ve renksiz bir sıvı salgılarken, koltuk altı ve genital bölgelerde bulunan ter bezleri koyu kıvamlı ve kokulu sıvı salgılarlar" ifadelerini kullandı.

ACI VE EKŞİ GIDALARI TÜKETİRKEN DİKKAT

Bölgesel aşırı terlemenin eller, koltuk altı, ayaklar, alın ve yüzde normal fizyolojik ve duygusal ihtiyaçların ötesinde terleme olması durumu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Görür, "Bazen bireyi utandıran ve günlük aktivitelerini kısıtlayan aşırı terleme, tıpta hiperhidrozis olarak tanımlanır" diye konuştu.

Gün içinde değişik şiddetlerde terleme olabileceğinin, duygusal uyaranlar genellikle terlemeyi artırsa da herhangi bir sebep olmadan da terlemenin ortaya çıkabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Görür, "Terlemeyi sosyal ortamlar, heyecan ve psikolojik stresler artırabilir, acı ve ekşi gıdaların yenilmesi ile de aşırı terleme olabilir. Vakaların yarıya yakın oranında aileden gelen genetik geçiş söz konusu olabilir" dedi.

AŞIRI SIKILGAN VE UTANGAÇ OLABİLİRLER

'Terleme bireyde nasıl etki bırakır?' sorusunu da yanıtlayan Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Genellikle çekingen karakterli olan kişilerde terleme, daha da sıkılgan ve utangaç olmalarına yol açabilir. Terleyen kişiler sosyal ortamlardan da uzak durmaya çalışabilir. Sempatik sinir sistemi denilen sinir grubunun aşırı aktivitesi ile oluşan bölgesel aşırı terleme, kişiyi strese sokabilir ve gün içinde kesintilerle veya sürekli devam edebilir. Bu seviyede olan terleme, tedavi gerektirir" dedi.

KALICI TEDAVİ CERRAHLAR TARAFINDAN YAPILIYOR

Bölgesel aşırı terlemenin tedavisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Botoks tedavisinin geçici süre ile etkili olabilir, cildiye ve plastik cerrahi uzmanları tarafından uygulanılır. El, yüz ve koltuk altı terlemelerinin kalıcı tedavisi Göğüs Cerrahisi doktorları tarafından yapılır. Ayak terlemelerinin cerrahi tedavisi ise Kalp-Damar Cerrahisi hekimleri tarafından yapılır" şeklinde konuştu.

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKLİ?

Aşırı terlemenin kişilerin sosyal yaşamlarını azımsanmayacak düzeyde etkilediğini ve bazı belirtilerin cerrahi operasyon gerektirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, şunları söyledi:

"Sırf tokalaşmamak için yeni biriyle tanışmaktan çekiniyorsanız, pantolonunuzun kenarı elinizi sildiğiniz için sürekli kirleniyorsa, bilgisayar kullanamıyorsanız, yanınızda sürekli elinizi silecek bir şeyler taşıyorsanız, kapı tokmaklarını çevirirken zorlanıyorsanız, yedek kıyafetler taşıyorsanız, yazı yazarken zorlanıyorsanız, sosyal hayatınız ve psikolojiniz etkilenmeye başladıysa, ameliyat sizin için iyi bir çözüm olabilir."

OPERASYON KAMERA YARDIMIYLA YAPILIYOR

Cerrahi operasyonlarının nasıl yapıldığı konusunda da bilgi veren Doç. Dr. Rauf Görür, günümüzde klipsli ETS yönteminin; refleks terleme çıkması halinde (işlem öncesi, bel, karın, göğüs, bacaklar, diz kapağı gibi vücudun terlemeyen bölgelerinde, işlem sonrası terleme olmaya başlaması durumu) geri dönüşüm şansı olması ve uygulama kolaylığı nedeniyle en fazla tercih edilen ameliyatların başında geldiğini vurguladı. Doç. Dr. Rauf Görür, "Klipsli ETS yöntemi, genel anestezi altında iki küçük kesi ile kamera yardımıyla yapılır. Ameliyat ile sempatik sinir fonksiyonu bölgesel olarak ortadan kaldırılır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı