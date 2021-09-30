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Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da kadın sürücü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza basınca yolda yürüyen 45 yaşındaki kadın ile 13 yaşındaki çocuğa çarptı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da kadın sürücü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza basınca yolda yürüyen 45 yaşındaki kadın ile 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın ve çocuk kurtarılamadı. İki kişinin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta dün saat 18.30 sularında yaşandı. Otomobil sürücüsü Tuğba E., kızını okuldan aldıktan sonra sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuğba E., önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile çocuğun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza anında hafif yaralanan sürücü Tuğba E., polis ile hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay hakkında konuşan Pınar Arabul, "Ben kazayı görmedim, kazadan sonra geldiğimde o kütüğün orada yatıyordu, herhalde arabaya çarpıp oraya düşmüş. Kız çocuğu da burada yatıyordu. Yani yüzleri falan gitmiş. Kalp masajı filan yaptılar bayağı ama duyduğuma göre süratli gelmiş herhalde. O şekilde duramamış. Ama sonra burada duruyor ani bir frenle. Kimisi freni patlak diyor kimisi hızlı, yanlışlıkla gaza bastı diyor. Tam bilmiyorum ama ben geldiğimde olay olmuştu zaten. Bayanmış herhalde kaza yapan hiç görmedim daha önce" dedi.

İki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan süratli otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görüldü. Karaca havaya savrulurken, Çelik yere düşüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Üsküdar'da kadın ile çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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