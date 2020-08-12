Son dakika haberleri: Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada

Gelen son dakika haberine göre - Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada Covid-19 gençlerin gözünü korkutmadı: Sağlık bölümlerine ilgi arttı Küresel salgına rağmen üniversite tercihlerinde sağlık bölümlerine ilgi arttı Öğrencilerin ve velilerin geçen yıllara oranla sağlık bölümlerine daha fazla yöneldiğini...

12.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:37

- Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada

Covid-19 gençlerin gözünü korkutmadı: Sağlık bölümlerine ilgi arttı

Küresel salgına rağmen üniversite tercihlerinde sağlık bölümlerine ilgi arttı

İSTANBUL - Öğrencilerin ve velilerin geçen yıllara oranla sağlık bölümlerine daha fazla yöneldiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, "Koronavirüs ile birlikte sağlık personellerinin mesai sürelerinin artmasına ve risk altında olmasına rağmen geçen yıllara oranla sağlık bölümlerimize daha fazla ilgi var" dedi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra öğrencilerin tercih yapmasına geldi. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan gençler doğru karar vermek adına aileleri ile birlikte üniversiteleri tek tek gezmeye ve araştırmaya başladı. Üniversiteleri yerinde ziyaret edebilen öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca online olarak da üniversite tanıtımlarını takip edebiliyor ve tek tek istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu kapsamda tercih döneminden önce tanıtım günlerine başladıklarını ve öğrencilere tercihlerinde yardımcı olabilmek adına stantlar ve online platformlar kurduklarını dile getiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, gençlerin geçen yıllara benzer şekilde sağlık bölümlerine daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

"Virüse rağmen azalma değil artış var"

Tüm dünyayı etkilediği gibi özellikle sağlık sektörü çalışanlarına zor zamanlar yaşatan koronavirüse rağmen yine de sağlık bölümlerine rağbet olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle hastalarla sağlık sektöründe çalışan tüm sağlık mensubu kişiler birebir ilişkiler kurmak durumunda kaldı. Fakat yine de tercih döneminin başlamasından bugüne kadar olan sürece kadar ve geçmiş yılları da kıyaslarsak hala sağlık sektörü ön planda gözüküyor. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarımız üst düzeyde talep almakta. Virüs dolayısıyla kesinlikle sağlık bölümlerine ve alanlarına olan ilgi azalmadı aksine arttı. En azından bizim üniversitemiz adına eminim. Hiçbir düşüş olmamasına rağmen çok fazla bir talep var özellikle tıp fakültemize. Sağlıkla ilgili tüm alanlarımıza artı bir talep var" şeklinde konuştu.

"Başarı sıralamasına göre tercih yapılmalı"

Ayrıca gençlerin tercihlerini yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek tavsiyelerde bulunan Ayşegül Sarıkaya, bu yıl özellikle başarı sıralamasının göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak şu şekilde devam etti;

"Tercihlerde geçen seneye göre bir karşılaştırma yapacak olursak orta sıralamalarda bir yığılma söz konusu. 20 bin kadar bir fark var. Geçen sene aynı puanı alan öğrenci ile bu sene aynı puan alan öğrenci arasındaki başarı sıralamasında 20 bin kadar bir düşüş var. Bu da tercihlerde etkili olacaktır tabi ki. Bu yüzden öğrencilerin tercih yaparken puandan ziyade bu faktörü yani başarı sıralamasını göz önüne almaları gerekmektedir. Dolayısıyla tercih ettiği alan da artı ve eksi 20 bin başarı sırasını da düşünerek sıralama yapmalarını tavsiye ediyorum. Eğer bu sene kesinlikle üniversiteye girmek istiyorlarsa başarı sıralamalarının artı 20 bin fazlası olan yerleri de tercih etmelerini öneriyorum."

"İletişim becerileri çok iyi olmalı"

Son olarak da herkesin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda tercih yapması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, gençlerin sadece üniversite eğitimi ile sınırlı kalmamasını söyleyerek, "Hani denir ya istediğin alanda çalış, bu gerçekten çok önemli bir şey. İlgi duyduğu yeteneğinin olduğu alanları seçmelerini öneriyorum. Çünkü o zaman gerçekten başarı geliyor. Tabi ki üniversite seçimi de bu anlamda önemli ama ilgi duydukları alandan şaşmasınlar. Aynı zamanda gençler bölümlerini bitirdikten sonra da ekonomik anlamda özgür olmayı istiyorlar. Bu durumda da öğrencilerin kendilerini donatmaları gerekiyor. Yani diğer arkadaşlarından bir adım öne geçmesi gerekiyor. Bunun için meslek kazanımında ve iş bulma anlamında iletişim becerileri çok önemli. Artık aldığınız eğitim tek başına yeterli değil. İletişim becerilerinizin hatta mizah yönünüzün güçlü olması gerekiyor. Uyumlu çalışma, yazılım gibi herkesin yapamayacağı ama bilgisayarı iyi kullanma, yabancı dil ve sosyal ilişkiler gibi artı özelliklerin de birlikte olması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için adım atıldı
Son Dakika: Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için adım atıldı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Milli Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 09:41:11. #1.14#
title