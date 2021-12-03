Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Herkes için Hareketlilik Mobil' uygulamamız seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak. Unutmayalım. Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var" dedi. "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Sirkeci Garı'nda düzenlendi. Lansman, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Fatma Ün ve çok sayıda paralimpik sporcu katıldı.

"65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI NÜFUSUMUZ SON 10 YILDA YÜZDE 49 ORANINDA ARTTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'mızdan faydalanacak yaşlı ve engelli nüfusumuz hiç de azımsanamayacak büyüklükte. 65 ve üzeri yaşlı nüfusumuz son 10 yılda yüzde 49 oranında arttı. Ülke nüfusumuzun yüzde 9,5'u yaşlılarımızdan oluşuyor. Halen dünya ortalaması seviyesinde olan yaşlı oranımızın; 2025'de yüzde 11'e, 2040'da yüzde 16,3 ve 2080'de de yüzde 25'in üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i Türkiye'nin ise yüzde 12'si engellilerden oluşuyor. Türkiye'de toplu taşıma araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu; özel halk otobüsünde yüzde 86, belediye otobüslerinde yüzde 82, minibüslerde de yüzde 14'dir. İstasyon türlerine göre de durakların erişilebilirlik durumu ise, metrolarda yüzde 95, tramvayda yüzde 93, otogarlarda yüzde 30, otobüs ve iskelelerde de yüzde 15" diye konuştu

"33 AYRI EYLEM VE 90 AYRI ADIM PLANLANDI"

"BİZİM HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR"

"YILSONUNA KADAR 32 ATÖLYEMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Lansmanda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görevli yöneticiler ve mimar ve mühendislere yönelik erişilebilirlik eğitimlerimize 15 bin 750 kişi katıldı. İhtiyaçları yetişkinlerden farklı olan çocuklar için erişilebilirlik ölçülerini günümüz şartlarına göre güncelleyeceğiz. Okul müfredatlarının ötesinde erişilebilirlik atölyelerinde kaldırımların erişilebilirliğini artıran çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atölyelerimize bugüne kadar belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan yaklaşık bin mimar, mühendis ve tekniker katılım sağladı. Yıl sonuna kadar 32 atölyemizi tamamlamış olacağız. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz ve bizim dijital erişime de ihtiyacımız var. Bunun da sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum. Biz de bununla alakalı çalışmalarımıza başladık" dedi.