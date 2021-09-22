' Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde güneş panellerinde kullanılan hücrelerin üretiminin yapıldığı Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'nin (GÜNAM) yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, kuraklık, sel gibi büyük doğa olaylarına neden olan iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi, güneş enerjisine yönelinmesi gerektiğini söyledi. Turan, "Türkiye'nin harcadığı tüm elektrik enerjisini sağlamak için kurmanız gereken güneş panellerinin toplamı Tuz Gölü kadardır" dedi.

ODTÜ'nün Bilkent Kampüsünde 12 yıl önce kurulan Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi, gelişen endüstrilerin de takibiyle beraber çok özel bir laboratuvar haline getirildi. Hem temel araştırmaların yapılabildiği hem de firmalarla birlikte uygulamaya yönelik araştırmaların yapılabildiği merkezde her gün güneş enerjisini elektrik enerjisine ve ısı enerjisine dönüştüren teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. GÜNAM, bu teknolojilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı Avrupa'nın sayılı merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda önünde çok büyük fırsatlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Hiçbir enerji teknolojisi güneş enerjisi kadar yerlileştirilemez bu kadar kısa sürede. Bu konuda Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var; kendi markasını oluşturma, kendi ekosistemini oluşturmak gibi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bu sistemlerde yerlilik ve millilik oranını bir anda yüzde 80'lerin üzerine çıkarmak hiç zor bir işlem değil. Onun burada yapılabilirliği çok mümkün. Örneğin araba konusunda Türkiye'nin girişimleri var. Ama bir araba markası oluşturmak çok zor bir iş. Dünyanın birçok ülkesinde çok gelişmiş ve oturmuş araba markaları var. Sizin orada kendinize bir yer açmanız o kadar kolay değil. Ama yeni gelişmekte olan güneş enerjileri teknolojileri sektöründe daha ortada bilindik bir marka bile yok. Türkiye şu anda elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 4'ünü güneşten sağlıyor. Bu oran çok hızlı bir şekilde yüzde 50'lere ulaşabilir. Güneş enerjisi teknolojisi üretiminde de yüzde 80'lere ulaşabiliriz. Yani bu sistemlerin üretimindeki yerlilik payının yüzde 80'lere çıkması çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Biz burada 12 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Birçok bilgi geliştirdik. ve şirketlere bunu aktarmaya çalışıyoruz. ve bizim hedefimiz Türkiye'yi bu orta gelir bölgesinden çıkararak katma değeri yüksek teknolojik ürünler üreten bir ülke haline getirmek" ifadelerini kullandı.