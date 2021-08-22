Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlarla bölgenin son durumuna ve ihtiyaçlarına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlarla bölgenin son durumuna ve ihtiyaçlarına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ile beraber, afetten etkilenen Türkeli ilçesi ve köylerin son durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlar, genel olarak yol, su ve elektrik konularındaki mağduriyetlerini dile getirdi. Bakanlar da gerekli talimatları vererek, sel yaralarının zamanla sarılacağını belirtti.

Ülke genelinden Türkeli'ye getirilen araçlarla birlikte 65 iş makinesinin gece gündüz demeden Türkeli ve köylerinin selde zarar gören bölgelerinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Muhtarlar, sel felaketinin yaşandığı günden bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve diğer yetkililere teşekkür etti. - SİNOP

Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Gervinho Arda Turan Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 13:18:32. #1.15#

title