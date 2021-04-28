Son dakika haberleri: Türk Edebiyat Vakfı "Doğumunun 200. Yılında Göyçeli Aşık Alasker" başlıklı etkinlik düzenledi

Son dakika haber: Türk Edebiyat Vakfı Çarşamba Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Doğumunun 200. Yılında Göyçeli Aşık Alasker" başlıklı söyleşi, vakfın YouTube hesabında canlı yayınlandı.

Türk Edebiyat Vakfı Çarşamba Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Doğumunun 200. Yılında Göyçeli Aşık Alasker" başlıklı söyleşi, vakfın YouTube hesabında canlı yayınlandı.

Azerbaycan Aşıklar Birliği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kasımlı, aşık Altay Memmedli ve aşık Samire Aliyeva'nın konuk olduğu programı İmdat Avşar yönetti.

Prof. Dr. Kasımlı, "Aşıklık kültürü Türk dünyasının bir bayrağıdır. Dil bayrağıdır, ruh bayrağıdır. Bir sanat bayrağıdır. Türkmenistan'dan Orta Asya'dan başlamış, Kafkaslar'a, İran'a ve Anadolu'ya kadar uzanan Türk coğrafyasının içerisinde bizim dilimizin ruhumuzun ana damarı bu sanattır, bu kültürdür." dedi.

"Biz Aşık Alasker'in sanatını birçok yönden görürüz"

Sanatın bütün enerjisini Türk edebiyatlarındaki ozanlardan ve aşıklardan aldıklarını ifade eden Kasımlı, "Bu sanat Dede Korkut Destanı'nda da, Köroğlu Destanı'nda da, sonra gördüğümüz bütün hikayelerde de, Tahir ile Zühre'sinden tutun Aşık Galip'e kadar her bir noktada görünür ki bizim dilimizin, ruhumuzun, varlığımızın esas taşı budur. Biz Aşık Alasker'in sanatını birçok yönden görürüz. Ona ait hatıraları işitiriz, ona ait hikayeleri şiirleri dinleriz. Yetiştirdiği büyük sanatkarları, onun selefi olan büyük üstatları görürüz." ifadelerini kullandı.

Bugün Aşık Alasker sanatı denildiğinde çok büyük bir coğrafyanın gözünün önüne geldiğini söyleyen Kasımlı, "İstanbul'un minarelerinden tutun da Semekand'a, Buhara'ya kadar muhtelif yerlerde onun yaşattığı ruhu temsil ediyor. Onun ehemmiyeti oldukça fazladır." diye konuştu.

"Aşık Alasker'in sanatı sadece çalıp söylemek sanatı değil"

Kasımlı, Aşık Alasker'in en muhtelif şiirlerine bakıldığında onun aynı zamanda büyük bir filozof olduğunun görüldüğünü belirterek, "Yani Aşık Alasker'in sanatı sadece çalıp söylemek sanatı değil. O muhteşem bir felsefi sistemdi. Bu felsefi sistemin içerisinde Sufi dünya görüşü, tasavvuf dünya görüşü, irfan ilminden gelen birçok meseleler var ki; şüphesiz onun bir mürşidi olmasa da o büyük aşıklar onun şiirlerinden beslenir. Nizami de beslenir, Fuzuli de beslenir." değerlendirmesini yaptı.

Çevrim içi etkinlikte saz çalarak Aşık Alasker'in şiirlerini seslendiren Samire Aliyeva ise söyleşiye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aşık Alasker'in çıraklarıyla, ışığıyla beraberiz. Bu ışıktan bir parça da benim üzerime düştüyse ben çok mutlu olurum." açıklamasını yaptı.

Aşık Alasker'e ait hikayelerin ve anıların anlatıldığı etkinlikte aşık Altay Memmedli de Aşık Alasker'in şiirlerine sazıyla eşlik ederek izleyicilerle buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı