Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da
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Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da

Son dakika haber: Geleneksel tüketici ödülleri kapsamında 23. ve 24. tüketici ödülleri ortaokullar arası resim yarışması Diyarbakır birincisi ve yarışmaya katılım sağlayan öğrencilerden vali yardımcısına ziyaret.

Geleneksel tüketici ödülleri kapsamında 23. ve 24. tüketici ödülleri ortaokullar arası resim yarışması Diyarbakır birincisi ve yarışmaya katılım sağlayan öğrencilerden vali yardımcısına ziyaret.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün, eğitim çağındaki çocukları ve gençleri bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmaları desteklemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren Diyarbakır Birincisi 700. Yıl Ortaokulundan Elif Kalkan ve farklı okullardan katılım sağlayan öğrenciler Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'u ziyaret etti. Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışmasında 700. Yıl Ortaokulu, Akşemsettin Ortaokulu ile Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve okul müdürleri ile görüşerek öğrencileri başarılardan dolayı tebrik eden Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, tüketici haklarının önemine değindi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman İlge'nin de eşlik ettiği ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, tüm öğrencilere başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da
Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da
Son dakika haberleri: Tüketici ödülleri şampiyonları Diyarbakır'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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