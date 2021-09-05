Son dakika haberleri: Tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Aksoy, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Aksoy, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden 6 kişiden Suzan Aksoy'un (43) cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Almus ilçesine bağlı Arısu köyünde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Aksoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. Aksoy'nun eşi Halil Aksoy'un da tren kazasında ağır yaralandığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halil Aksoy'un dayısının oğlu Rıza Aksoy, uzun yıllardır gurbette olan çiftin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirterek, "Aynı kazada kocası da vardı. Eşinin durumu ağır, şu anda yoğun bakımda. Rabbim çocuklarına bağışlasın" dedi.

Kapıkule-Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpmıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı