Son dakika haberleri! Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi - EDİRNE/KIRKLARELİ/
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Son dakika haberleri! Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Son dakika güncel haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

16.07.2020 03:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:34

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üş Şerefeli Cami İmamı Sefa Taşkesenlioğlu'nun şehitler için dua okumasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Selimiye Camisi minareleri arasında da "birliğimiz daim olsun" mahyası asıldı.

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla 25 sporcunun katılımıyla "Sancak Koşusu" yapıldı.

Program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki bölümde gerçekleşti. Programa katılanların ve vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgenaral Dündar Şahin Güngör, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, BBP İl Başkanı Arif Köroğlu, kamu kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Ulusa Sesleniş konuşmasının izlenmesinin ardından, Hızırbey Cami Müezzini Necmettin Ötün tarafından "Şehitler Kasidesi" okundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini söyledi.

Bu hain darbe girişiminin unutulmayacağını vurgulayan Bilgin, Türk milletinin 15 Temmuz'da devletine sahip çıkarak destan yazdığını ifade etti.

Bazı vatandaşların tankların altına yatarak vatanına sahip çıktığını dile getiren Bilgin, "O gece 251 şehit verdik. O şehitler son şehitler değil. Şehitler bu ülkenin kaderinde var ve olmaya devam edecek." diye konuştu.

Bilgin, Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve dirlik içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Bugün Libya'daysak ülkemizin güvenliği için oradayız. Doğu Akdeniz'deyiz çünkü güvenliğimize sahip çıkmak zorundayız. Libya Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsız bir devlet olmuştur. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

Bilgin, Kovid-19 nedeniyle programa katılımın az olmasına özen gösterildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu düzenlendi, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu.

Tekirdağ

Sahil dolgu alanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünü bertaraf ederek, yurdunu alçaklara uğratmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya şunu bilmelidir ki Türk milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir.15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünü bertaraf etmemizin nedenlerinden biri milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemizdir."

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından şehitler için dua edildi.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

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Son dakika haberleri! Trakya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları düzenlendi - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Kaynak: AA

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