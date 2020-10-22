Son dakika haberleri... TIR'ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu

Son dakika haberi: ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçen Osman Kılıçer (24), Bulgaristan plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçen Osman Kılıçer (24), Bulgaristan plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada Kılıçer'in kırılan gözlüğü ve ayağından çıkan ayakkabısı yola savruldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolunda, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde meydana geldi. Otogar yönünde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Kılıçer'e, Bursa'dan Çanakkale yönüne seyir halindeki Bulgaristan vatandaşı Yaromir Mihavlov'un (55) kullandığı 7B6 4383 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen Kılıçer olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Kılıçer'in kırılan gözlüğü ve ayağından çıkan ayakkabısı da yola savruldu. Olay yerindeki incelemenin ardından Kılıçer'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulgar sürücü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN