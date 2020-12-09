Son dakika haberleri... Teksas Çölü'nü geçen motosikletçi Osman Gürsoy, koronavirüsten öldü

ABD'nin Teksas Çölü'nü tek başına geçen, Ordulu motosikletçi Osman Gürsoy (85), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünyayı 5 kez dolaşan Gürsoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında, özel ekiplerce toprağa verildi.

1960'ların 'scooter'ı olan 'Vespa' şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD'nin Teksas Çölü'nü 1 günde geçen, Avrupa'yı dolaşan Ordulu Osman Gürsoy, bir süre önce rahatsızlanınca özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Gürsoy, tedaviye alındı. Osman Gürsoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Efsane motosikletçinin cenazesi, bugün ailesi tarafından hastane morgundan alındı ve özel ekipler eşliğinde Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra mahalledeki kabristanlığa götürülen Gürsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Defin sırasında koronavirüs tedbirlerine uyuldu. 'MOTOSİKLETLERE AŞIK BİR İNSANDI'

Osman Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, "Yıllarca İngiltere'de çalışmıştı. Motor meraklısıydı. Motosikletiyle dünya turu yaptı. 1-2 aydır hastaydı. Aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde yaşayan, motosikletlere aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlıkları vardı. Bir anda oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK