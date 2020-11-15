Son dakika haberleri: TBMM üyeleri Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin öldüğü Berde ve Terter'i ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak üzere Berde ve Terter'de incelemelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak üzere Berde ve Terter'de incelemelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye'deki Ermeni Vatandaşlarının Durumu Alt Komisyonu"nun üyeleri, Berde ve Terter kentlerini ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Gence'de incelemelerini tamamladıklarını kaydederek vefat edenlerin yakınlarıyla görüştüklerini ve olayın oluş şekli, tarihi ve yaşananlar konusunda bilgi aldıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek "Öğrendiğimiz kadarıyla Terter'de 17 sivil şahıs, toplam 21 kişi bahsedilen Smerch füzelerinden atılan, bir diğer ifade ile misket bombası olarak ifade edilen füzelerin etkisiyle hayatlarını kaybetti. Sayın valimiz vefat eden şahısların birinci dereceden yakınlarını valilik makamında toplayacak, biz de komisyon olarak valilik makamında oradaki şahısların görgüye dayalı bilgilerini, neler yaşadıklarını, ne zaman, nereye, saat kaç civarında atılmış olduklarını, bunun neticesi olarak ne gibi sonuçlara hasıl olduğunu onlardan temin edeceğiz. İmzalarını da belgelerini alacağız." dedi.

"Buraya gelip görmeden, uzaktan, duyarak hissedemeyeceğiniz bir duygu içerisindeyiz"

Daha sonra Terter'de bombalanan Yeni Kasaba Sitesi önünde konuşan Çavuşoğlu, "İki günden beri insanın aklının almayacağı türden manzaralarla karşı karşıya geliyoruz. Buraya gelip görmeden, bunu uzaktan, duyarak hissedemeyeceğiniz bir duygu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Burası bir site. ve bu sitede çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar güven içerisinde, savaştan uzakta, savaşın bir tarafı olmaksızın hiçbir askeri gereklilik taşımadığı için güven içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri bir alan. Ama atılan füzeler misket bombası başlığını taşıyan füzeler. Düştükten sonra çok sayıda cana mal olsun diye hedeflenmiş, taammüden savaş suçunun işlendiğini görüyoruz. Savaş da olsa, çatışma ortamı da olsa taraflar hiçbir şekilde sınırsız olarak silah ve yöntemlerini kullanamazlar." diye konuştu.

"İnsancıl hukuk ayaklar altına alınmış, savaş suçları işlenmiştir"

Ermenistan'ın kullandığı misket bombası destekli Smerch füzelerinin yasaklanan silahlar arasında bulunduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle hedef alınan bölge, sivil hayatın rutin bir şekilde devam etmesi nedeniyle insanların güven içerisinde bulunduğu bir bölge olduğundan hedef alınması yasaklanmış bölgedir. Burada insancıl hukuk ayaklar altına alınmış, savaş suçları işlenmiştir. Bir daha böyle suçların işlenmemesi, mağdurların bir şekilde adalet duygusu tecelli etmesi için organize edip iş birliği yapan kim varsa uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hukukun emrettiği cezalar verilmelidir."

Çavuşoğlu, uluslararası toplum, kurum ve kuruluşların bu saldırıları görmezden geldiğini hatırlatarak yaşanan suçları ve ihlalleri kayıt altına alarak harekete geçmesi için bu kurumlara çağrıda bulundu.

"Bu savaşta tamamen sivil yerleşim yerlerine saldırılar yapılmış"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bombaların düştüğü tüm alanların sivil yerleşim bölgeleri olduğuna dikkati çekerek savaşın da bir hukuku olduğunu ve savaş durumunda bile insan haklarının ihlal edilemeyeceğini vurguladı.

Uluslararası savaş hukukuna göre sivil yerleşim yerlerine, okullara ve hastanelere saldırılamayacağını belirten Tanal, şunları söyledi:

"Maalesef bu savaşta gördüğümüz tamamen sivil yerleşim yerlerine saldırılar yapılmış. Çocuk müzik okulu var ileride, oraya da saldırı yapılmış. Bu bir insanlık suçudur. Bir savaş hukuku suçudur. BM'yi ve insan hakları hususunda duyarlı olan tüm birimleri görevini yapmaya davet ediyorum."

Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de kenti gezdi.

Bu arada, Terter'deki Yeni Kasaba Sitesi'nde yaşayan çocuklar ellerindeki Türk, Azerbaycan ve Pakistan bayraklarıyla komisyon üyelerini karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan